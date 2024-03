I figli del lockdown mostrano una flora intestinale migliore

Uno studio irlandese pubblicato su 'Allergy' ha rivelato che i bambini nati durante il lockdown per l'emergenza Covid-19 presentano una flora intestinale più sana rispetto ai neonati pre-pandemia. La ricerca, condotta dalla University of Medicine and Health Sciences del Royal College of Surgeons in Irlanda, con Children's Health Ireland e Apc Microbiome Ireland, ha evidenziato che questi neonati hanno un microbioma intestinale arricchito da batteri benefici, come i bifidobatteri, grazie a un allattamento al seno più prolungato e a una minore esposizione a infezioni e conseguente uso di antibiotici. Questi fattori sembrano offrire anche una protezione contro le allergie, con tassi inferiori al previsto di allergie, ad esempio alimentari, nei bambini nati in lockdown.

L'immunologo Liam O'Mahony, co-autore senior dello studio, ha sottolineato che solo il 17% dei bambini nati durante il lockdown ha necessitato di antibiotici nel primo anno di vita, un dato significativamente inferiore rispetto ai bambini nati prima della pandemia. Il pediatra Jonathan Hourihane, altro co-autore senior, ha aggiunto che i minori tassi di allergia tra i neonati in lockdown potrebbero riflettere l'impatto dello stile di vita e dei fattori ambientali, come il consumo frequente di antibiotici, sull'aumento delle malattie allergiche in condizioni di vita normali.