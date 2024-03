Annusare la frutta matura può bloccare il cancro: scoperta dell'Università della California

Una recente ricerca condotta dall'Università della California (UC) - Riverside ha rivelato che annusare gli odori emanati dalla frutta matura o dai cibi fermentati potrebbe bloccare la proliferazione delle cellule tumorali. Questa scoperta si basa sull'effetto che alcuni composti volatili hanno sull'espressione genica all'interno delle cellule, che potrebbe rallentare la progressione del tumore e anche di processi neurodegenerativi.

Il team di ricerca, guidato da Anandasankar Ray, ha scoperto che l'esposizione a determinati odori può alterare l'espressione dei geni, anche in tessuti che non possiedono recettori per gli odori. Questo fenomeno è stato definito come una sorpresa completa per i ricercatori. I composti volatili in questione, emessi da microbi e cibo, possono modificare gli stati epigenetici in neuroni e altre cellule eucariotiche, aprendo nuove prospettive per il trattamento del cancro.

Il diacetile, un composto utilizzato nello studio come "proof of concept", non è considerato un candidato per una terapia anti-cancro a causa dei suoi effetti collaterali noti. L'inalazione prolungata di diacetile può causare cambiamenti nelle cellule delle vie aeree e portare a una malattia polmonare nota come "bronchiolite obliterante" o "polmone di popcorn".

Nonostante ciò, la ricerca ha dimostrato per la prima volta che alcune molecole odorose, assorbite dalle cellule della pelle, del naso, dei polmoni e potenzialmente anche del cervello attraverso il flusso sanguigno, possono avere un impatto significativo sulla salute cellulare.