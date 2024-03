Olivia Munn combatte il cancro al seno: quattro interventi in dieci mesi

L'attrice Olivia Munn ha rivelato di essere stata sottoposta a quattro interventi chirurgici negli ultimi dieci mesi a causa di un cancro al seno. La diagnosi ha portato Munn, nota per il suo ruolo in X-Men e amica di Elisabetta Canalis, a condividere la sua battaglia contro la malattia sui social media, sottolineando la gravità della sua condizione. L'attrice 44enne ha affrontato una doppia mastectomia per combattere una forma aggressiva di tumore al seno, evidenziando la serietà del suo stato di salute.

La lotta di Munn contro il cancro al seno si inserisce in un contesto più ampio di ricerca e sviluppo nel trattamento di questa malattia. Recentemente, sono stati fatti progressi significativi nella terapia del cancro al seno, inclusi l'uso di anticorpi coniugati, immunoterapia e chemioterapia a dosi ridotte, mirati a migliorare la prognosi e ridurre il rischio di recidiva e formazione di metastasi. Inoltre, l'introduzione di nuovi farmaci, come l'immunoterapia specifica Atezolizumab in combinazione con la chemioterapia, ha mostrato un aumento della sopravvivenza nei pazienti con carcinoma mammario triplo negativo.

La ricerca continua a evolversi, con lo studio di nuovi approcci terapeutici per tutte le forme metastatiche di cancro al seno, che colpiscono quasi 40.000 donne italiane ogni anno. Questi trattamenti mirano a superare le sfide poste dalla resistenza alle terapie esistenti e dalla possibilità di recidiva a distanza di anni.