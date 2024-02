True Detective 4: Night Country, il finale spiegato da Issa Lopez

Il sesto e ultimo episodio di "True Detective: Night Country", la quarta stagione della serie tv crime antologica creata da Nic Pizzolatto e sviluppata da Issa Lopez, è andato in onda su Sky il 19 febbraio 2024. La stagione, che ha visto come protagoniste Jodie Foster e Kali Reis, ha suscitato diverse polemiche, sia per l'eccessiva presenza di personaggi femminili sia per gli elementi soprannaturali della trama.

Nonostante le critiche, in particolare per un finale che ha lasciato molti interrogativi aperti, Issa Lopez ha fornito a Variety delle spiegazioni su alcuni dei punti chiave del finale: chi ha ucciso gli scienziati, chi ha ucciso Annie, che fine fa Navarro, il significato della spirale e della lingua. Queste spiegazioni, sebbene non risolvano ogni dubbio, rappresentano il punto più lontano a cui si può arrivare per comprendere il finale.

Nel finale, Danvers e Navarro si recano a casa di Bee, dove incontrano Blair. Bee racconta loro la sua storia, fornendo così contesto e risposte ad alcuni degli interrogativi rimasti. Al termine dell'episodio, si scopre che i due casi principali sono collegati: gli scienziati hanno ucciso Annie in una mossa disperata. Questa rivelazione evoca la frase iconica della serie: "Il tempo è un cerchio piatto", sottolineando le connessioni tematiche con la prima stagione.

La showrunner Issa López ha espresso il desiderio di esplorare ulteriormente il cast e l'ambientazione di "Night Country" in una potenziale futura stagione, nonostante il finale conclusivo. La serie è disponibile su Sky e Now, offrendo ai fan l'opportunità di immergersi completamente in questa stagione controversa e complessa.