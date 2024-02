Il Re 2: Luca Zingaretti torna nel prison drama Sky, ecco quando

La seconda stagione di Il Re, il prison drama Sky Original con protagonista Luca Zingaretti, è pronta a fare il suo ritorno sugli schermi. Zingaretti riprende il ruolo di Bruno Testori, il direttore del carcere di San Michele, in una serie che promette nuove avvincenti vicende ambientate dietro le sbarre. La produzione è firmata da Sky Studios insieme a Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, parte del gruppo Fremantle, in collaborazione con Zocotoco. La regia degli otto nuovi episodi è affidata a Giuseppe Gagliardi, con una sceneggiatura scritta da Peppe Fiore, Alessandro Fabbri e Federico Gnesini.

La trama si sviluppa attorno alle figure di Testori, interpretato da Zingaretti, e di altri personaggi chiave come Sonia Massini, interpretata da Isabella Ragonese, ora comandante delle guardie penitenziarie, e il pubblico ministero, ruolo affidato ad Anna Bonaiuto, che continua le indagini sulla rete di illeciti legati al carcere. Tra le new entry del cast figurano Fabrizio Ferracane, nei panni di Gregorio Verna, capo dei servizi segreti, Thomas Trabacchi, che interpreta un magistrato detenuto, e altri attori che arricchiscono la narrazione con nuove intriganti dinamiche.

La serie, che ha già catturato l'attenzione del pubblico e della critica con la sua prima stagione, si appresta a riconfermare il successo grazie a una trama densa di colpi di scena e a una produzione di alto livello che esplora le dinamiche del potere all'interno del sistema carcerario, mettendo in luce le sfide etiche e morali a cui i personaggi sono costantemente sottoposti.

"Il Re 2" si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di serie televisive, consolidando il successo di una produzione che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla profondità dei suoi personaggi e alla capacità di raccontare storie complesse e attuali, immerse in un contesto tanto difficile quanto affascinante come quello del carcere di San Michele.