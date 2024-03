Chi è Luisa Ranieri: vita privata, età, figli, marito Luca Zingaretti

L'attrice italiana Luisa Ranieri è nata il 16 dicembre 1973 a Napoli, è celebre per il suo fascino mediterraneo e per le sue interpretazioni in televisione e al cinema. La Ranieri, cresciuta nel quartiere del Vomero, ha iniziato gli studi in Giurisprudenza ma ha poi deciso di seguire la sua passione per il teatro, abbandonando l'università. La sua infanzia è stata segnata dalla separazione dei genitori quando aveva solo otto anni, un evento che ha influenzato profondamente la sua vita e la sua carriera.

Luisa Ranieri è sposata con l'attore Luca Zingaretti, noto per il suo ruolo ne Il commissario Montalbano. La coppia ha due figlie, Emma e Bianca, nate rispettivamente nel 2011 e nel 2015. Nonostante la loro notorietà, hanno sempre mantenuto una grande discrezione sulla loro vita privata, condividendo solo occasionalmente momenti significativi con i fan attraverso i social media.

La Ranieri è anche la protagonista della serie Le indagini di Lolita Lobosco, la cui terza stagione ha debuttato su Rai 1 il 4 marzo. Questa fiction è tra le più amate dal pubblico italiano degli ultimi anni.

La carriera di Luisa Ranieri spazia dal cinema alla televisione, con ruoli in film come Il principe e il pirata, Letters to Juliet, È stata la mano di Dio e serie TV come La squadra, Maria Goretti, Callas e Onassis, e Le indagini di Lolita Lobosco. Nel 2023, è stata nominata per il Ciak d'Oro come Miglior Attrice Italiana per Le indagini di Lolita Lobosco.

Luisa Ranieri non ha legami di parentela con il cantante Massimo Ranieri, come spesso si pensa erroneamente, e ha costruito la sua carriera con anni di sacrifici e dedizione.