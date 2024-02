Chanel Totti e il fidanzato Cristian Babalus in vacanza a Dubai: i dettagli e i costi del loro soggiorno di lusso

Chanel Totti a Dubai in vacanza di lusso con Cristian Babalus, ecco quanto costa l'hotel Five Palm Jumeirah. Chanel Totti, la diciassettenne figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, sta trascorrendo una vacanza a Dubai insieme al fidanzato Cristian Babalus e alla sorella Isabel. La giovane ha condiviso sui social diversi momenti della vacanza, tra cui scatti in costume, immagini romantiche con il fidanzato e cene esclusive. Tra le location scelte per le serate, spicca il Chic Nonna, un ristorante con menù italiano, e il Billionaire, club di Flavio Briatore noto per le sue serate esclusive che possono arrivare a costare oltre 600 euro.

Il soggiorno di Chanel Totti a Dubai si svolge presso il Five Palm Jumeirah, un hotel di lusso situato sull'omonima isola artificiale, simbolo della città. Questa struttura offre una vista mozzafiato sul Golfo Persico e sullo skyline di Dubai, oltre a numerosi servizi come ristoranti, bar, discoteche, una spiaggia privata, piscine e un centro benessere. Il costo per una notte in una suite con vista mare varia tra i 500 e gli 800 euro, a seconda del pacchetto scelto, che può includere o meno i pasti.

La scelta di Dubai come destinazione non sorprende, considerando che la città è rinomata per i suoi hotel di lusso e le esperienze esclusive che offre ai suoi visitatori. In media, il costo per soggiornare in un hotel di lusso a Dubai è di circa 514,29 euro a notte, ma può variare notevolmente a seconda della struttura e del periodo. Chanel Totti e il fidanzato hanno quindi optato per una delle esperienze più lussuose disponibili nella metropoli degli Emirati Arabi, confermando il fascino senza tempo di Dubai come destinazione per vacanze da sogno.