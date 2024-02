Il dottor Alì: streaming e trama puntata 27 - La Fonte del Male - Stagione 1:

La serie turca "Il Dottor Alì" ha regalato al pubblico italiano un episodio carico di emozioni con la sua ventisettesima puntata, intitolata "La Fonte del Male", trasmessa il 2 marzo 2024 su Real Time e disponibile anche su Prime e Discovery+ . Questo episodio segna un momento cruciale nella vita del protagonista, Alì, che affronta il passato rintracciando suo padre, l'uomo che lo aveva abbandonato da bambino. La tensione e i sentimenti contrastanti dominano il loro incontro, ma alla fine entrambi riescono a trovare un terreno comune, aprendosi e condividendo le proprie verità.

Parallelamente, la puntata si addentra nelle vicende ospedaliere con Nazli che inizia il suo turno in una nuova clinica, dove lavorerà insieme a Damla, creando una dinamica interessante e potenzialmente complicata. La storia di un paziente orfano, morto a causa di un'operazione malriuscita, tocca profondamente Alì, spingendolo a riflettere sul suo passato e sulle sfide che ha dovuto affrontare.

La serie "Il Dottor Alì" ha guadagnato popolarità in Italia, come dimostra il suo posizionamento nella classifica giornaliera degli streaming di JustWatch, dove ha visto un significativo balzo in avanti, superando altre serie note. Questo successo è dovuto alla capacità della serie di intrecciare dramma medico e sviluppo personale, raccontando la storia di Alì Vefa, uno specializzando di chirurgia con la sindrome di Savant, che affronta le sfide professionali e personali con un approccio unico.

La serie, disponibile in streaming su Discovery+, Prime e attraverso il canale Real Time, continua a catturare l'attenzione del pubblico con la sua trama avvincente e i suoi personaggi complessi, promettendo ulteriori sviluppi e colpi di scena.