Il dottor Alì: streaming e trama puntata 26 Stagione 1: l'incontro con Tanju

di Redazione Zazoom - sabato 17 febbraio 2024

Nel ventiseiesimo episodio della serie turca "Il Dottor Alì", trasmesso su Real Time e disponibile in streaming su Discovery+ e Prime, il protagonista si trova a fronteggiare una situazione complessa che mette alla prova sia la sua vita professionale che quella sentimentale.

Tanju, il primario di chirurgia, scopre la relazione tra Alì e Nazli, due giovani medici dell'ospedale. La sua reazione è tutt'altro che positiva: severo e intransigente, Tanju teme che il loro legame possa influire negativamente sul lavoro e sull'efficienza dell'ospedale. Di conseguenza, convoca Alì per un confronto diretto, minacciando di prendere misure drastiche qualora si verificassero ulteriori errori.

Mentre Alì è ancora scosso dall'incontro con Tanju, si presenta un nuovo caso urgente: un paziente in gravi condizioni richiede un intervento chirurgico immediato. Questa situazione rappresenta per Alì l'opportunità di dimostrare il suo valore come medico e di sfidare i dubbi del primario.

La serie, che segue le vicende di un giovane specializzando affetto da autismo con capacità eccezionali, si è guadagnata l'attenzione del pubblico, scalando le classifiche di streaming. Gli spettatori possono seguire le vicende di Alì e del personale ospedaliero, tra cui Nazli, attraverso le varie piattaforme che offrono la serie, come Discovery+ .