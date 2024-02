Morto il papà di Eros Ramazzotti, il dolore di famiglia e fan

Il mondo della musica e dello spettacolo italiano si stringe attorno a Eros Ramazzotti per la perdita del padre, Rodolfo Ramazzotti, scomparso all'età di 87 anni. La notizia è stata diffusa dallo stesso cantante attraverso i social network, dove ha condiviso un commovente messaggio di addio accompagnato da una foto di infanzia con il padre. "Ciao Pà", ha scritto Eros, facendo riferimento anche a una sua canzone dedicata al genitore, simbolo del profondo legame che univa i due.

Anche Aurora Ramazzotti, figlia di Eros, ha voluto rendere omaggio al nonno con una toccante storia su Instagram, condividendo un ricordo d'infanzia e esprimendo il suo dolore per la perdita. "Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime", ha scritto, sottolineando quanto fosse importante per lei che il nonno avesse potuto conoscere suo figlio, Cesare.

Rodolfo Ramazzotti, descritto come un uomo che ha sempre sostenuto il sogno musicale del figlio, è stato ricordato da Eros anche durante la sua recente partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha evidenziato l'importanza del supporto familiare nel percorso di ogni artista.

La scomparsa di Rodolfo Ramazzotti ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di fan e colleghi nel mondo della musica, testimoniando l'affetto e il rispetto che circondavano l'uomo e la sua famiglia. La morte è avvenuta improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile in coloro che lo conoscevano e amavano.

In questo momento di dolore, la famiglia Ramazzotti ha ricevuto il sostegno e la vicinanza di amici, fan e colleghi, uniti nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella vita del figlio e di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.