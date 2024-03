Marica Pellegrinelli in dolce attesa con Eros Ramazzotti e William Djoko

Marica Pellegrinelli, nota modella italiana e ex moglie del celebre cantante Eros Ramazzotti, è incinta e si prepara ad accogliere il suo terzo figlio, il primo con il compagno attuale, il DJ e produttore olandese William Djoko. La coppia, che sta insieme dal 2021, ha condiviso la gioia dell'attesa di una bambina, la cui nascita è prevista per maggio. Il secondo nome della piccola sarà Wilhelmina, in omaggio alla madre di Djoko.

Marica Pellegrinelli è stata fotografata insieme a Eros Ramazzotti e William Djoko durante la festa di compleanno del loro figlio Gabrio Tullio, dimostrando un'armoniosa coesistenza nella famiglia allargata. Le immagini pubblicate dal settimanale Chi mostrano i tre adulti sorridenti e sereni, celebrando insieme l'evento in un clima di affetto condiviso.

La modella ha espresso stima e affetto nei confronti dell'ex marito, sottolineando l'importanza di aver presentato Djoko a Ramazzotti prima di introdurlo ai loro figli. Pellegrinelli ha inoltre rivelato che, al momento della loro separazione, non ha richiesto nulla al di fuori del mantenimento per i figli, evidenziando un rapporto basato sul rispetto reciproco e sull'importanza del benessere dei bambini.

La gravidanza di Marica Pellegrinelli è stata confermata anche da altre fonti, che hanno riportato dettagli sulla relazione della modella con William Djoko e sul loro attuale stato di felicità.