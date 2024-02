Ciao Darwin 9: l'ultima puntata su Canale 5 con sfida finale e premiazioni: le anticipazioni 23 febbraio 2024

La nona edizione di "Ciao Darwin", lo show televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, giunge al termine con l'ultima puntata in onda stasera, 23 febbraio 2024, su Canale 5. L'episodio finale, intitolato "Ciao Darwin 9 – Giovanni 8,7", vedrà una sfida speciale tra le squadre "Darwin Giovanni 8.7" e "Darwin Story", che metterà a confronto i concorrenti che si sono distinti nell'attuale edizione con i protagonisti delle passate stagioni.

I capitani delle due squadre saranno Alex Belli per "Darwin Giovanni 8.7" e Daniela Martani per "Darwin Story". La giuria, composta da 200 persone del pubblico in studio, assegnerà i punteggi per decretare la squadra vincitrice. Le prove saranno incentrate su coraggio, forza, intelligenza, prontezza, cultura, seduzione e simpatia, con grande attesa per la sfilata femminile e maschile che potrebbe coinvolgere i due capitani.

Inoltre, la puntata finale sarà arricchita dalla presenza di Madre Natura, Orian Ichaki, e Padre Natura, Lukasz Zarazowski. Durante la serata verranno assegnati i premi Darwin di Donatello nelle categorie Miglior Look, Premio Faccia Tosta, Miglior Performance e Miss Darwin, celebrando le eccellenze di tutte le edizioni.

Il programma "Ciao Darwin" è una produzione R.T.I. con la collaborazione di SDL2005, tratto da un format di Paolo Bonolis e Stefano Magnaghi, con la regia di Roberto Cenci.