L’UDC di Massa-Carrara si riorganizza e punta sulle problematiche della città Massa. Dichiarazione del segretario provinciale Della Pina

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Il dottor Luigi Della Pina segretario provinciale apuano da anni del Partito Udc (Unione di Centro) che nell’ultima tornata elettorale ha appoggiato con un gruppo di candidati il confermato sindaco di Massa avv. Francesco Persiani; fanno parte dell’ UDC il presidente del Consiglio comunale e l’assessore alla Cultura, Politiche educative e scolastiche, Gemellaggi, Pari opportunità e politiche di genere, Tutela degli animali. Il dottor Della Pina lo si può definire un “politico di razza” ha iniziato la sua carriera politica giovanissimo anni 80 come consigliere comunale , poi come componente del Comitato di Gestione dell’Usl divenute poi Asl, più volte assessore di importanti dicasteri del nostro Comune ed anche sindaco.il dott Della Pina è stato a Massa Fondatore dell’Mcl . il Movimento Cristiano Lavoratori che nacque a seguito della scissione delle Acli ed anche dirigente a vari livelli della Democrazia Cristiana. Luigi non è campato di….politica, anzi!

Proviene da una famiglia di lavoratori e lui come i suoi genitori e i suoi fratelli si è sempre rimboccato le maniche fin da giovane: così dalle stagioni svolte soprattutto nei caselli autostradali, alla direzione della Coldiretti di Pietrasanta curando, poi, l’attuale struttura da anni di servizi antincendio ora passata al figlio. Oggi pensionato può dedicarsi pressoché a tempo pieno alla politica. “Il mio partito l’Udc – esordisce il dottor Luigi Della Pina - ha sorretto nella campagna elettorale come si diceva poc’anzi l’attuale sindaco al quale siamo fedeli e coerenti nell’appoggiare le scelte dell’Amministrazione. Mi preme sottolineare che come partito in maniera silenziosa ma intensa da sempre riceviamo le persone che vengono a trovarci per illustrarci le varie problematiche e per segnalarmi vari problemi che, per quanto ci è possibile cerchiamo di risolverle. Ricordo infatti che anche nella precedente Amministrazione comunale retta sempre da Persiani l’Udc con era presente in Amministrazione; ero stato infatti nominato a titolo volontaristico e cioè senza sborso di denaro da parte dell’Amministrazione dal Sindaco delegato allo sviluppo sostenibile e mi sono dato molto da fare ”.

Logica a questo punto la domanda: dottore come mai ora…esce allo scoperto? ”Non oserei il termine…uscire… allo….. scoperto ma invece parlerei oggi di una riorganizzazione all’interno della segreteria provinciale ed, in definitiva, del Partito a livello sia comunale che provinciale creando anche una struttura di comunicazione che per noi sta diventando importante quindi…”abituatevi” d’ora in poi anche alle nostre note. Mi preme sottolineare che come UDC non abbiamo la..bacchetta magica per risolvere tutti i problemi del resto abbiamo un’Amministrazione che con il sindaco in testa, la Giunta e la sua coesa maggioranza stanno aggiustando e quindi migliorando e di molto tutto il comprensorio comunale da decenni lasciato cosi’.

Legittime le critiche ed i rilievi d’altronde la politica, specie d’opposizione, deve fare il suo gioco ma credo che siano accettabili quando sono giuste, logiche ma non come accade tanto per dire qualcosa”. Segretario per scendere nel concreto….” Innanzitutto si ribadisce fedeltà ed appoggio incondizionato a questa Amministrazione ed al suo sindaco, continueremo, poi, a ricevere chi ci contatta e chi ci telefona per segnalarci problematiche in modo farci portavoce con l’Amministrazione. Particolare cura date le violente mareggiate di questi mesi la dedicheremo al nostro litorale, ai bagni non trascurando le zone montane e tutti gli altri problemi che si presenteranno. Stiamo, poi organizzandoci per qualche evento specie nella stagione estiva e per una grossa iniziativa e non voglio sbilanciarmi. Concludo con l’invitare chi lo desidera a contattarci: come sempre a disposizione .”