Elisabetta Gregoraci e gli stivali di cristalli da 7mila euro

di Redazione Zazoom - martedì 20 febbraio 2024

Elisabetta Gregoraci ha fatto nuovamente parlare di sé per il suo stile inconfondibile e lussuoso durante la sua apparizione a "Mad in Italy", programma di Rai 2. La showgirl e presentatrice ha indossato un paio di stivali cuissardes completamente ricoperti di cristalli, del valore di quasi 7.000 euro, precisamente 6.760 euro, secondo quanto riportato sul sito ufficiale del brand Le Silla. Questi stivali, modello Uma, sono stati il fulcro di un look che ha abbinato glamour e raffinatezza, caratteristiche sempre presenti nelle scelte di moda di Gregoraci. Il suo outfit per la serata includeva anche un vestito chemisier in seta grigio perla, corto e adornato con maniche tempestate di piume dello stesso colore, che ha saputo bilanciare sensualità e eleganza.

Elisabetta Gregoraci ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nel curare ogni dettaglio del suo look, scegliendo per la sua apparizione televisiva un paio di stivali alti fino alla coscia, un vero e proprio statement di stile e lusso. Questi accessori, realizzati artigianalmente, hanno aggiunto un tocco di brillantezza al suo outfit, confermando la predilezione della Gregoraci per pezzi unici e di grande impatto visivo. La sua presenza a "Mad in Italy" non è solo un'occasione per apprezzare il suo talento come presentatrice, ma anche per ammirare le sue scelte di moda, sempre al centro dell'attenzione e fonte di ispirazione per molti.