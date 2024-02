Ilary Blasy a Battiti Live... Il gelido commento di Elisabetta Gregoraci

di Redazione Zazoom - domenica 18 febbraio 2024

Elisabetta Gregoraci, attualmente impegnata nella conduzione del programma "Mad in Italy" su Rai 2 insieme a Gigi e Ross, ha risposto con freddezza alle domande riguardanti la possibile sostituzione alla guida di "Battiti Live" da parte di Ilary Blasi. Durante la trasmissione "Tv Talk" su Rai 3, alla Gregoraci è stato chiesto se avesse qualche consiglio da dare a Blasi, in vista del passaggio di conduzione annunciato da Pier Silvio Berlusconi, che ha lasciato intendere un possibile trasferimento dello show su Canale 5. La Gregoraci ha replicato non avendo ricevuto "conferme ufficiali" e non ha aggiunto altro, mantenendo una posizione di riserbo sulla questione.

Elisabetta Gregoraci: risposta glaciale sul possibile passaggio di testimone a Ilary Blasi

La notizia del potenziale cambio di conduzione è emersa dopo che Berlusconi ha espresso il desiderio di lavorare con Blasi in una "nuova fase di carriera legata all'intrattenimento puro". Nonostante ciò, non sono state fornite ulteriori informazioni sul futuro di Gregoraci, che dal 2017 è il volto di "Battiti Live".

Parallelamente, Gregoraci è stata coinvolta in un acceso scambio di battute con la critica televisiva Grazia Sambruna durante la stessa puntata di "Tv Talk", dove la showgirl non ha apprezzato un commento ironico di Sambruna, rispondendo con evidente stizza.

In conclusione, Elisabetta Gregoraci si trova in un momento di incertezza professionale riguardo al suo ruolo in "Battiti Live", mentre continua il suo impegno in "Mad in Italy", dove porta sul palco dell'Auditorium RAI di Napoli volti noti e nuovi della comicità italiana.