Paolo Bonolis e il futuro a Sanremo? Non mi è stato chiesto

di Redazione Zazoom - lunedì 19 febbraio 2024

Paolo Bonolis, celebre volto televisivo italiano, ha recentemente chiarito le voci che lo vedevano come possibile conduttore del Festival di Sanremo 2025. In un'intervista rilasciata a TvBlog, Bonolis ha smentito di essere stato contattato per la conduzione del noto evento musicale, affermando di non aver ancora riflettuto su tale possibilità poiché "non ha senso che ce l'abbia" se non gli è stato chiesto. Il conduttore ha inoltre espresso l'intenzione di prendersi un periodo di pausa dopo la conclusione dei suoi impegni televisivi, durante il quale si dedicherà a questioni personali e al suo futuro, sia interiore che esteriore.

Bonolis, che ha una lunga carriera alle spalle con programmi di successo come "Ciao Darwin" e "Avanti un Altro", ha anche commentato positivamente l'edizione di Sanremo appena conclusa, lodando il lavoro di Amadeus e altri professionisti coinvolti nella produzione. Nonostante le speculazioni, il conduttore ha espresso serenità riguardo al suo futuro professionale, senza escludere la possibilità di un suo coinvolgimento in nuovi progetti, ma sottolineando anche l'importanza di altri aspetti della sua vita al di fuori della televisione.

Mentre Bonolis si prende una pausa per riflettere sul suo percorso, il dibattito su chi sarà il prossimo conduttore di Sanremo continua, con vari nomi che circolano tra le ipotesi, tra cui Alessandro Cattelan e altri volti noti della televisione italiana.