Jennifer Lopez si ritira dal mondo della musica?

di Redazione Zazoom - lunedì 19 febbraio 2024

Jennifer Lopez, icona della musica pop e del cinema, ha recentemente lanciato il suo nuovo album "This Is Me...Now", che potrebbe segnare il suo ritiro dal mondo della musica. In un'intervista rilasciata a ET, la star ha espresso dubbi sulla realizzazione di futuri progetti musicali, nonostante il profondo impegno e la passione investiti in questo ultimo lavoro.

L'album, che non ha riscosso il successo sperato su piattaforme come Spotify e YouTube, è descritto come un progetto molto personale e rappresenta la quintessenza dell'essenza artistica di Lopez. "This Is Me...Now" è un sequel del suo album del 2002 "This Is Me...Then" e include una tracklist di brani che riflettono il viaggio emotivo, spirituale e psicologico dell'artista negli ultimi vent'anni.

Parallelamente all'album, è stato rilasciato un film su Amazon Prime Video, "This Is Me...Now: A Love Story", che offre un'esperienza cinematografica immersiva e una rivisitazione musicale e visiva della vita amorosa di Lopez, con un focus particolare sulla sua storia con Ben Affleck.

Nonostante l'incertezza sul futuro, Lopez ha voluto omaggiare i suoi fan con l'uscita di vinili dell'album, un gesto apprezzato dalle nuove generazioni e dai suoi stessi figli, che cercano un'esperienza più tangibile e reale rispetto al virtuale. Nel videoclip del singolo "Can't Get Enough", l'artista ha giocato con l'autoironia, facendo riferimento ai suoi numerosi matrimoni e dimostrando ancora una volta la sua capacità di reinventarsi.

In conclusione, sebbene "This Is Me...Now" possa essere l'ultimo album di Jennifer Lopez, la sua influenza e il suo impatto sulla cultura pop rimarranno indelebili, e i fan sperano che non sia davvero un addio definitivo alla musica.