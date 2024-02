Grande Fratello: Monia La Ferrera e Joseph Rossetti, fratello di Greta, confermano la loro relazione

di Redazione Zazoom - lunedì 19 febbraio 2024

Nel corso dell'ultima puntata del reality show Grande Fratello, è stata svelata una relazione amorosa inaspettata tra Monia La Ferrera, ex concorrente del programma, e Joseph Rossetti, fratello di un'altra partecipante, Greta Rossetti. La notizia è stata rivelata da Rebecca Staffelli e successivamente confermata dalla stessa Monia La Ferrera, che ha descritto il loro incontro come un vero e proprio colpo di fulmine. La coppia è stata vista insieme per le vie di Monza e ha deciso di vivere la loro storia d'amore apertamente, condividendo momenti sui social media. Joseph Rossetti ha difeso la genuinità della loro relazione dalle voci di un possibile montaggio, affermando che l'amore può nascere in modo spontaneo e invitando il pubblico a concentrarsi sulla propria felicità piuttosto che sulle storie altrui.