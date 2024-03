Grande Fratello 2024: Anita e Massimiliano a rischio eliminazione, chi sarà il prossimo?

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda il 4 marzo 2024, il televoto ha visto Anita Olivieri come la meno votata tra i concorrenti, posizionandola direttamente al televoto eliminatorio insieme a Massimiliano Varrese, già nominato nella puntata precedente. Questa decisione arriva dopo un televoto che ha coinvolto Anita, Perla Vatiero e Simona Tagli, con quest'ultima che ha ottenuto il maggior numero di voti, seguita da Perla e infine Anita con solo il 17% delle preferenze.

La situazione attuale vede quindi Anita e Massimiliano come i due principali candidati all'eliminazione, in attesa di scoprire chi si unirà a loro nella nomination della prossima puntata, prevista per il 7 marzo 2024. Simona Tagli, grazie al forte sostegno ricevuto, si conferma tra i favoriti del pubblico, mentre la tensione cresce per i concorrenti a rischio.

I sondaggi online e i forum dedicati al Grande Fratello riflettono un'ampia discussione tra i fan del reality, con speculazioni e previsioni sui possibili esiti del televoto. La competizione si fa sempre più accesa man mano che ci si avvicina alla finale, con i concorrenti che cercano di guadagnarsi il favore del pubblico per evitare l'eliminazione.

La prossima puntata del Grande Fratello sarà decisiva per capire chi tra Anita e Massimiliano dovrà abbandonare la casa, o se ci saranno sorprese nel televoto che potrebbero ribaltare le attuali previsioni. Il pubblico è invitato a seguire la diretta su Canale 5 per scoprire l'esito delle nomination e sostenere i propri preferiti.