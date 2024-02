Fedez contro il Codacons: querela per calunnia e diffamazione

di Redazione Zazoom - lunedì 19 febbraio 2024

Il noto rapper italiano Fedez, insieme ai suoi genitori, ha intrapreso azioni legali contro il Codacons, querelando l'associazione per calunnia e diffamazione. Questa mossa giunge in risposta a una serie di azioni giudiziarie e mediatiche che il Codacons ha intrapreso nei confronti di Fedez, culminate in un recente esposto presentato all'attenzione della Guardia di Finanza dopo le dichiarazioni del rapper in tribunale nel 2020. I legali di Federico Lucia, vero nome di Fedez, hanno rivelato al Corriere della Sera che l'associazione dei consumatori è stata querelata per aver diffuso affermazioni ritenute calunniose e diffamatorie nei confronti del loro assistito.