Scontro Politico sull'Autonomia: Meloni critica De Luca, che replica aspramente

di Redazione Zazoom - venerdì 16 febbraio 2024

In un acceso scambio di battute, la Premier Giorgia Meloni ha invitato il Governatore della Campania Vincenzo De Luca a concentrarsi sul lavoro piuttosto che sulle manifestazioni. Questo confronto si è verificato in seguito alla partecipazione di De Luca a una protesta a Roma contro il blocco del Fondo Sviluppo e Coesione da parte del Ministero. Durante un evento in Calabria, Meloni ha lodato la collaborazione di tutti i presidenti di Regione, ad eccezione di De Luca, che ha definito poco collaborativo.

La risposta di De Luca non si è fatta attendere: in un commento ai giornalisti a Montecitorio, ha replicato in modo tagliente alle affermazioni della Premier, sottolineando l'impossibilità di lavorare senza fondi e usando termini fortemente critici nei confronti di Meloni.

Questo scontro rappresenta uno dei più aspri confronti politici recenti, evidenziando la tensione tra il governo centrale e la Regione Campania sulla questione dell'autonomia e del finanziamento regionale.