Sanremo 2025: Laura Pausini non condurrà insieme a Paola Cortellesi

di Redazione Zazoom - mercoledì 14 febbraio 2024

La celebre cantante preferisce declinare l'offerta per concentrarsi su altri impegni, aprendo spazio a nuove prospettive per la conduzione del Festival. Nell'attesa per il Festival di Sanremo 2025, una notizia ha scosso gli appassionati: Laura Pausini, in un'intervista al Corriere della Sera, ha escluso la possibilità di condurre l'evento insieme a Paola Cortellesi. La cantante, rinomata per il suo talento e la sua credibilità, ha dovuto declinare l'invito a causa di una serie di impegni già presi, lasciando così spazio a nuove voci per la conduzione e la direzione artistica del prestigioso festival.

Amadeus, il conduttore uscente, aveva espresso il suo favore verso un'eventuale conduzione di Laura Pausini e Paola Cortellesi. Tuttavia, nonostante il suo entusiasmo e la sua fiducia nel talento delle due artiste, Pausini ha dovuto rassegnarsi a causa di altri progetti che richiedono la sua attenzione.

Tra le personalità che hanno manifestato interesse nel condurre Sanremo 2025 c'è Antonella Clerici, la quale ha dichiarato apertamente durante una trasmissione televisiva di Rai2 di essere disponibile a assumere la direzione artistica dell'evento. La presentatrice ha anche suggerito l'idea di collaborare con Alessandro Cattelan per la conduzione, evidenziando la sua volontà di sostenere e promuovere nuovi talenti nel mondo dello spettacolo.