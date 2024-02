Paolo Belli propone Milly Carlucci per il Festival di Sanremo 2025

di Redazione Zazoom - lunedì 19 febbraio 2024

Paolo Belli, noto cantante e presentatore televisivo, ha espresso il suo sostegno a Milly Carlucci come potenziale conduttrice del Festival di Sanremo 2025. In una recente intervista rilasciata a La Stampa, Belli ha lodato Carlucci, con cui collabora da diciotto anni nel programma "Ballando con le stelle", sottolineando la sua esperienza e competenza nel linguaggio televisivo di Rai 1. Secondo Belli, Carlucci sarebbe la scelta ideale per il ruolo di conduttrice, grazie alla sua capacità di ascoltare tutti prima di prendere decisioni e procedere con determinazione.

Milly Carlucci, nata il 1 ottobre 1954, è una presentatrice televisiva, attrice e cantante italiana di lunga esperienza. Ha iniziato la sua carriera negli anni '70 e da allora ha condotto numerosi programmi di successo su Rai 1, tra cui "Ballando con le stelle" dal 2005. Carlucci ha anche recitato in film come "The Adventures of Hercules" nel 1985 e ha lavorato come ambasciatrice di buona volontà per l'UNICEF dal 1996.

Il Festival di Sanremo 2024 si è da poco concluso con la vittoria di Angelina Mango, e l'attenzione si è già spostata sulla ricerca del nuovo presentatore per l'edizione del 2025. Dopo che Amadeus ha annunciato che non avrebbe più condotto il festival, e con il rifiuto di Carlo Conti e Paolo Bonolis, altri nomi sono emersi come possibili candidati, tra cui Alessandro Cattelan, Antonella Clerici e Alessia Marcuzzi.

Paolo Belli, nato il 21 marzo 1962, è un cantante e presentatore televisivo che ha lavorato a stretto contatto con Milly Carlucci in "Ballando con le stelle". La sua carriera musicale è iniziata nel 1984 con il gruppo Ladri di Biciclette, per poi proseguire come solista. Belli ha anche partecipato come membro della giuria italiana all'Eurovision Song Contest nel 2016.