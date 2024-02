Grande Fratello 2023-2024: le anticipazioni streaming e diretta tv oggi 12 febbraio

di Redazione Zazoom - lunedì 12 febbraio 2024

Scopri le Novità del Grande Fratello 2023-2024: Diretta TV e Anticipazioni del 12 Febbraio! Questa sera, lunedì 12 febbraio 2024, alle 21:45 su Canale 5, è prevista una nuova puntata del Grande Fratello 2023-2024. Per ravvivare lo spirito delle prime edizioni, il reality ha introdotto importanti cambiamenti, tra cui un cast misto di concorrenti, celebrità e non. La conduzione sarà affidata a Alfonso Signorini, giornalista e direttore di "Chi", affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli.

Anticipazioni:

Durante la puntata di stasera, si riveleranno i retroscena delle ultime vicende accadute nella Casa, dove le telecamere scrutano ogni mossa dei partecipanti. Il format rimane immutato: i concorrenti devono convivere sotto l'occhio delle telecamere, navigando tra amicizie, conflitti e decisioni cruciali sulle nomination. Il pubblico da casa avrà il potere di influenzare il destino dei concorrenti attraverso il voto, fino alla proclamazione del vincitore o della vincitrice, che si aggiudicherà un montepremi di 100.000 euro.

Streaming Live:

Per chi non vuole perdere neanche un momento dell'azione, il Grande Fratello 2023-2024 sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity e sull'app per dispositivi smart. Inoltre, su Mediaset Infinity e sul sito ufficiale, sarà possibile accedere al Gf Party, lo show in diretta condotto da Annie Mazzola e Andrea Dainetti.

