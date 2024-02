Paola Cortellesi : Il film C'è ancora domani trionfa al Festival di Goteborg

di Redazione Zazoom - domenica 4 febbraio 2024

Paola Cortellesi ha conquistato il Festival di Göteborg con il suo film 'C'è ancora domani', nominato il miglior film internazionale dal pubblico. Il successo del film, acclamato come il migliore dell'anno in Italia, sta varcando i confini nazionali, suscitando entusiasmo non solo in patria ma anche all'estero. Il film ha iniziato a farsi notare internazionalmente con la sua prima al Festival di Haifa, dove ha ricevuto applausi lo scorso autunno. La recente menzione sulle pagine del 'New York Times' ha ulteriormente consolidato la sua reputazione, preparando il terreno per il trionfo a Göteborg. L'uscita imminente in Francia anticipa un successo che si preannuncia globale.

Il Riconoscimento del Pubblico a Göteborg: Dragon Award Best International Film

Il Festival di Göteborg, giunto alla sua 47ma edizione, è uno degli eventi cinematografici più importanti nei paesi nordici, con oltre 160.000 visitatori e 1.000 proiezioni di 450 film. 'C'è ancora domani' ha ricevuto il prestigioso Dragon Award Best International Film, confermato dal caloroso applauso della platea durante la premiazione. La regista Cortellesi è stata presente, aggiungendo un tocco personale e caloroso all'evento.

Prossima Tappa: L'Uscita in Svezia e Altre Conquiste in Vista

Dopo il successo a Göteborg, il film si prepara all'uscita nelle sale svedesi il 1 marzo, distribuito da Folkets Bio. L'interesse internazionale cresce, e il film di Cortellesi si avvia a nuove conquiste oltre i confini nazionali. L'iniziale lancio internazionale al Festival di Haifa, coordinato da Filmitalia/Cinecittà, ha stabilito il percorso trionfale che continua a sorprendere e deliziare il pubblico a livello mondiale.

