Il Dottor Alì: trama e streaming 24° episodio della Prima Stagione

di Redazione Zazoom - domenica 4 febbraio 2024

Nell'episodio intitolato "Trapianto" della prima stagione de Il Dottor Alì, andato in onda sabato 10 febbraio 2024, Ali e Nazli decidono di dare una nuova chance alla loro relazione. Dopo aver superato molte difficoltà, i due protagonisti sono finalmente pronti a ricominciare da capo. Un incontro emozionante in ospedale segna il ritorno della gioia e dell'armonia tra di loro.

Intrighi e Gelosie: Kivilcim Ostacola il Ritorno di Ali e Nazli

La felicità di Ali e Nazli non passa inosservata. Kivilcim, gelosa della loro riconciliazione, mette in atto un piano per complicare la vita di Beliz, coinvolta in modo inaspettato. Nel tentativo di minare la sua posizione, Kivilcim si presenta in ospedale fingendo di essere una paziente bisognosa di un urgente intervento chirurgico.

Una Corsa Contro il Tempo per un Trapianto di Fegato Cruciale

Il cuore dell'episodio si concentra su una drammatica emergenza in ospedale: un bambino in condizioni critiche ha bisogno di un trapianto urgente di fegato. La speranza si trova in un detenuto in coma irreversibile, la cui famiglia accetta di donare il fegato al piccolo paziente. Una corsa contro il tempo inizia, con la necessità di completare il trapianto entro poche ore per salvare la vita del bambino.

Streaming Disponibile: "Io e Te" - Episodio 24

Se hai perso l'ultima puntata o desideri rivivere i momenti intensi, l'episodio 24, intitolato "Io e Te", sarà presto disponibile in streaming. Tutte le altre emozionanti puntate della serie Il Dottor Alì possono essere trovate su Discovery+, garantendo un accesso continuo alle vicende avvincenti del mondo ospedaliero di Ali.

