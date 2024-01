Pavia, rissa durante una partita di Baby Calcio a Trovo

di Redazione Zazoom - lunedì 15 gennaio 2024

A Trovo, un tranquillo paese nella provincia di Pavia, una partita di giovani calciatori ha preso una piega negativa sfociando in una rissa. La situazione è diventata così tesa che è stato necessario l'intervento dei carabinieri per ristabilire l'ordine. La scintilla è scattata a seguito di proteste per una decisione presa dall'arbitro, portando due giocatori a iniziare una violenta rissa sul campo. La violenza si è poi propagata sugli spalti coinvolgendo anche i genitori dei giovani atleti. L'arrivo tempestivo dei militari della stazione di Casorate Primo ha finalmente posto fine alla rissa, ripristinando la calma nella comunità locale.