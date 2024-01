Preparazione Confettura di Mandarini: Dalla Sterilizzazione ai Barattoli a una Deliziosa Ricetta Casalinga

Preparare la confettura di mandarini in casa è un'esperienza soddisfacente e deliziosa. Ecco una guida passo dopo passo che ti condurrà attraverso la sterilizzazione dei barattoli e la preparazione della confettura.

Sterilizzazione dei Barattoli:

Iniziamo con la fase cruciale della sterilizzazione dei barattoli. Puoi optare per diverse modalità pratiche:

- Sterilizzazione in lavastoviglie: Usa un lavaggio ad alte temperature e asciuga i barattoli capovoltendoli.

- Sanificazione nel forno a microonde: Per i barattoli, riempili con poca acqua, usa il microonde ad alta temperatura per 2-3 minuti, e lasciali asciugare capovolti.

- Sanificazione in forno: Riscalda il forno a 100-130°C, sterilizza i barattoli per 5 minuti, aggiungi i tappi e lasciali nel forno per altri 20 minuti.

Ricetta della Confettura di Mandarini:

1. Pulisci i mandarini sotto acqua corrente ed elimina i piccioli.

2. Sbollenta gli agrumi in acqua bollente per 5-6 minuti, quindi fai asciugare su un vassoio.

3. Sbuccia i mandarini, dividili a spicchi ed elimina i semi.

4. Frulla la frutta nel mixer per pochi secondi.

5. Aggiungi lo zucchero e cuoci la miscela per 45 minuti in una pentola ampia a fiamma bassa. Mescola occasionalmente, mantenendo la temperatura sotto i 108°C.

6. Quando lo zucchero inizia a filare, versa la confettura nei barattoli caldi, lasciando 3 cm dall'orlo.

7. Se preferisci una consistenza meno densa, usa un frullatore a immersione prima del riempimento.

8. Lascia raffreddare, chiudi ermeticamente i barattoli e mettili a riposo per almeno 2-3 settimane in un luogo asciutto, fresco e al riparo dalla luce.

Adesso potrai godere della tua confettura di mandarini fatta in casa dopo poche settimane di attesa, assaporando ogni dolce cucchiaio di questa delizia autunnale.