Occupazione Abusiva a Civitanova: Preoccupazione e Appello alla Sicurezza

di Redazione Zazoom - venerdì 12 gennaio 2024

Sfondano la porta e occupano appartamento sul lungomare. Una situazione di preoccupazione si è creata nel cuore di Civitanova, dove la porta di due appartamenti all'interno di un condominio sul lungomare nord è stata sfondata, e uno di essi è stato occupato da alcuni extracomunitari. La vicenda ha destato apprensione tra gli abitanti del civico 44 di Fontespina, creando tensioni e timori tra i condomini.

La presenza degli occupanti abusivi, di origine extracomunitaria, è ormai nota e la loro permanenza ha causato disagio tra gli altri residenti. Nonostante le segnalazioni alle forze dell'ordine, gli interventi delle pattuglie non sono riusciti ad acciuffare gli abusivi, che continuano a bivaccare all'interno dell'appartamento.

I residenti, preoccupati per la loro sicurezza, hanno deciso di rimanere anonimi per evitare reazioni indesiderate. L'appartamento occupato, di solito utilizzato durante la stagione estiva dai proprietari che risiedono nel maceratese, è diventato oggetto di intrusioni quotidiane. I vicini hanno riferito che gli occupanti entrano ed escono liberamente, mangiano, bevono e dormono, senza che nessuno riesca a farli allontanare.

Gli inquilini dell'appartamento danneggiato sono scesi sulla costa dopo essere stati avvertiti dai coinquilini. Hanno constatato i danni, tentato di riparare la serratura scassata e richiuso la porta. Tuttavia, i danni provocati dagli abusivi sono stati ripetuti, e la porta è stata nuovamente rotta il giorno successivo. Gli occupanti hanno anche tentato di sfondare l'uscio di un altro appartamento, causando danni agli infissi.

La situazione è diventata insostenibile per i residenti, che chiedono un intervento immediato delle autorità per sgomberare gli occupanti abusivi. Hanno espresso timori per la propria sicurezza e sperano che le autorità risolvano la situazione al più presto possibile.