Marina Gris annuncia la fine del suo segreto fidanzamento con Armie Hammer: una prospettiva umana oltre lo scandalo

di Redazione Zazoom - venerdì 12 gennaio 2024

Il fidanzamento tra Armie Hammer e Marina Gris è terminato rapidamente, lasciando poche tracce del suo inizio e suscitando un interesse fugace. La notizia è stata annunciata personalmente da Marina Gris, coinvolta diretta nella relazione, attraverso una dichiarazione che getta luce sul destino della loro connessione. In un recente post su Twitter, Marina aveva già suscitato curiosità dichiarandosi "molto interessata agli psicopatici".

Nella dichiarazione ufficiale, Marina Gris ha affermato: "È con cuore riflessivo che annuncio la fine del mio viaggio con Armie, un capitolo che è stato profondamente personale e calorosamente significativo nella mia vita e si è chiuso un mese fa." Al di là di questo, Marina ha voluto sottolineare che era pienamente consapevole delle voci che circondavano l'attore colpito da accuse di stupro. Tuttavia, ha enfatizzato che la sua esperienza personale con Hammer non ha mai riflesso le accuse rivolte contro di lui.

La dichiarazione prosegue con Marina che chiarisce: "Parlo solo dal mio punto di vista e dalle mie esperienze e non sono responsabile per nessuna delle sue relazioni passate, attuali e future. La nostra relazione era uno spazio in cui mi sentivo profondamente apprezzata, supportata, amata e compresa. Sono grata a questo rapporto per l’amore e il sostegno che ho ricevuto, ma ora è un capitolo chiuso. Mentre auguro ad Armie felicità e realizzazione, conservo con affetto i nostri ricordi, comprese le risate e i momenti spensierati che abbiamo condiviso. Sii felice, piccolo."

Il tweet di Marina Gris sull'interesse per gli psicopatici, postato il 9 gennaio 2024, aggiunge un elemento di curiosità alla storia, mostrando un lato più personale della sua personalità.

Dopo lo scandalo sessuale che ha colpito la carriera cinematografica di Armie Hammer, il suo ritorno sui social media ha attirato l'attenzione, evidenziando una nuova fase della sua vita dopo essere stato paparazzato alle isole Cayman mentre svolgeva un diverso tipo di attività.