Il Generale Vannacci Annuncia un Nuovo Libro e Scatena la Rabbia del Ministero della Difesa

di Redazione Zazoom - venerdì 12 gennaio 2024

Roberto Vannacci, il generale noto per il suo libro controverso "Mondo al contrario", si appresta a fare il bis con una nuova pubblicazione dal titolo "La forza e il coraggio", edita da Piemme. L'autobiografia del generale incursore promette di raccontare la sua storia come fedele servitore dello Stato. Tuttavia, questa notizia non è ben accolta nel mondo della Difesa italiana.

Il ministro Guido Crosetto, furioso con il generale, sta valutando la possibilità di riformare il codice disciplinare per rendere più stringenti le regole per chi indossa la divisa militare. La proposta prevedrebbe che nessun militare possa pubblicare libri, partecipare a presentazioni o talk show senza un esplicito permesso dai vertici militari.

Il nuovo libro di Vannacci, annunciato come un "evento editoriale", ha già suscitato reazioni negative tra i vertici militari. Il generale si impegna nella promozione del libro, inclusa la partecipazione a interviste e talk televisivi, anticipando un nuovo tour per presentare il suo lavoro.

Il ragionamento dei vertici militari è che l'attività pubblica del generale Vannacci non è più limitata alla semplice presentazione di un libro, ma sembra indicare l'intenzione di costruire una carriera politica, violando le leggi, gli ordinamenti e il decoro che ogni militare in servizio è tenuto a rispettare.

Il quadro che emerge è quello di una possibile campagna elettorale, considerando che Vannacci sta meditando una discesa in campo alle elezioni europee con la Lega, come confermato dallo stesso Matteo Salvini.

Il Ministero della Difesa ha già aperto un procedimento disciplinare contro Vannacci per le sue precedenti esternazioni, e ora si sta valutando una riforma del codice disciplinare per prevenire situazioni simili in futuro. L'istituzione della Difesa ha dichiarato che, se le regole attuali consentono al generale di agire come desidera, è evidente che tali regole devono essere cambiate.

La riforma proposta prevede che nessuna istituzione, specialmente le Forze Armate, possa essere calpestata o ignorata dai propri membri per perseguire finalità personali, politiche o commerciali. Nuovi provvedimenti nei confronti di Vannacci sono previsti, e una sanzione è considerata probabile. Il libro potrebbe essere oggetto di ulteriori indagini interne, poiché citare trascorsi personali ed episodi di missioni potrebbe violare le regole militari.