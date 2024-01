Allerta OMS: Il Covid muta e miete vittime, l'appello del Direttore Generale alla vigilanza e alla vaccinazione

di Redazione Zazoom - giovedì 11 gennaio 2024

Il Direttore Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha lanciato un monito sulla persistente minaccia del Covid-19, nonostante la sua attuale non classificazione come un'emergenza sanitaria globale. Durante l'aggiornamento periodico per la stampa, ha evidenziato che il virus continua a circolare, a subire mutazioni e a causare decessi, con un allarme particolare per la variante JN.1, ora predominante a livello mondiale.

Ghebreyesus ha sottolineato che nel mese di dicembre sono stati segnalati quasi 10.000 decessi legati al Covid-19, con un significativo aumento dei ricoveri ospedalieri e in terapia intensiva rispetto al mese precedente. Pur ritenendo questo numero inferiore rispetto ai picchi pandemici, il Direttore Generale ha categoricamente dichiarato che "questo livello di decessi prevenibili non è accettabile".

Sottolineando che i dati attuali provengono da meno di 50 Paesi, principalmente in Europa e nelle Americhe, Ghebreyesus ha esortato i governi a mantenere la sorveglianza e il sequenziamento, garantendo l'accesso a test, trattamenti e vaccini. Ha rafforzato l'invito alla vaccinazione, ai test periodici e all'uso delle mascherine, soprattutto in spazi interni affollati, sottolineando l'importanza della ventilazione adeguata.