Stile GrandPa: La Tendenza Vintage Che Conquista Anche i Giovani

di Redazione Zazoom - mercoledì 10 gennaio 2024

Hai mai pensato di trovare ispirazione nell'armadio di nonna per il tuo stile? Il trend del momento è lo "Stile GrandPa" o "Grandpa Style", una moda che attinge direttamente dal guardaroba dei nonni, proponendo capi classici, confortevoli e un po' retrò come maglioni di lana, cardigan, camicie a quadri, pantaloni a vita alta, bretelle, cappelli e occhiali da vista.

Questo stile va oltre l'abbigliamento, diventando anche uno stile di vita. Chi adotta lo Stile GrandPa ama la tranquillità, la natura, la lettura, la musica e le conversazioni, sfuggendo alle mode eccessive e superficiali. Non è solo una dichiarazione di moda, ma un modo di esprimere personalità, gusto e senso dell'umorismo, senza seguire regole imposte dalla società.

Questa tendenza non riguarda solo l'abbigliamento, ma anche l'atteggiamento. Chi sceglie lo Stile GrandPa apprezza la saggezza e l'esperienza dei nonni, che diventano fonte di ispirazione e consiglio per le giovani generazioni.

E attenzione, non è solo una moda passeggera. Lo Stile GrandPa ha conquistato anche le celebrità, con star come Emma Watson, Taylor Swift, Harry Styles, Zendaya e Timothée Chalamet che lo hanno adottato. Inoltre, le passerelle di marchi di moda rinomati come Gucci, Prada e Dolce & Gabbana hanno proposto capi ispirati al mondo dei nonni, con colori caldi, tessuti morbidi e dettagli vintage.

Come adottare questo stile senza stravolgere il guardaroba? Non è necessario spendere una fortuna. Basta aggiungere alcuni pezzi chiave, facilmente reperibili nei negozi vintage, mercatini o armadi delle nonne. Ecco alcuni suggerimenti:

- Per un look casual, abbina un maglione di lana oversize a jeans a vita alta e sneakers. Completa con un cappello di feltro, una sciarpa colorata e occhiali da vista rotondi.

- Per un look elegante, indossa un cardigan con i bottoni sopra una camicia a quadri e una gonna a pieghe. Aggiungi un tocco di femminilità con tacchi e una collana di perle. Per originalità, aggiungi bretelle e un orologio da tasca.

- Per un look sportivo, opta per una felpa con cappuccio, pantaloni jogger e scarpe da ginnastica. Aggiungi una giacca a vento, un berretto e una borsa a tracolla. Per un tocco divertente, aggiungi una spilla o un portachiavi a forma di nonno.

Lo Stile GrandPa è più di una tendenza, è un modo di abbracciare il passato con stile e personalità.