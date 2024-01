Sexy Elodie: L'ultima foto dalla vacanza in Egitto suscita polemiche e confronti con Giorgia e Elisa

di Redazione Zazoom - mercoledì 10 gennaio 2024

Nell'attuale contesto mediatico, Elodie è al centro di una nuova controversia dopo la pubblicazione di una foto sexy durante la sua vacanza in Egitto. La cantante romana, già oggetto di critiche per aver rinunciato a un concerto a Teramo citando motivi di salute, ha scatenato l'ira dei social media con uno scatto che ha messo in evidenza il suo fisico più che le sue doti artistiche.

La fuga in Egitto e la polemica

Dopo essersi defilata dall'evento di Capodanno a Teramo a causa di influenze e tosse, Elodie ha optato per una fuga inaspettata in Egitto con il suo compagno Andrea Iannone e amici. La decisione di concedersi una pausa sotto il caldo sole egiziano ha suscitato reazioni negative, considerando la dichiarata tracheite che aveva motivato il suo forfait al concerto. Nonostante la rapida esplosione delle critiche, la cantante ha scelto di mantenere un profilo basso sui social per qualche giorno, tornando successivamente con una sorpresa per i suoi follower.

La foto provocante e le reazioni

Elodie ha condiviso recentemente una foto apparentemente scattata in Egitto, suscitando un mix di reazioni tra i suoi fan. Sebbene molti abbiano elogiato la sua mise e la posa sexy, altri non hanno esitato a criticarla per la supposta continua ostentazione del suo corpo. Dai commenti sarcastici che suggeriscono di coprirsi per evitare ulteriori cancellazioni di concerti, alle ironiche allusioni sulla "mercanzia", le critiche si sono amplificate rapidamente. Alcuni utenti hanno anche confrontato Elodie con altre cantanti italiane di successo, come Giorgia, Elisa, e Laura Pausini, sottolineando la loro abilità nel conquistare il pubblico senza ricorrere a foto simili.

Il confronto con Giorgia, Elisa e Laura Pausini

La discussione online ha visto alcuni utenti confrontare Elodie con artiste affermate come Giorgia, Elisa e Laura Pausini, notando la mancanza di pubblicazioni simili da parte delle ultime. Mentre un fan sottolinea che queste cantanti non sentono la necessità di mostrare il proprio corpo per ottenere ascolti, un altro osserva che la voce è sufficiente per il successo. La pubblicazione della foto sexy sembra, questa volta, essere più un capriccio personale, come dichiarato dalla stessa Elodie in passato riguardo alla sua passione per l'espressione artistica attraverso il corpo.