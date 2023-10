Aliquote e calcolo Irpef: scaglioni e detrazioni

di Redazione Zazoom - lunedì 9 ottobre 2023

La Legge di Bilancio 2022 ha apportato significative modifiche all'Irpef, che ora presenta quattro aliquote anziché cinque (23%, 25%, 35%, 43%). Questo nuovo sistema, in vigore dal 1° gennaio 2022, riduce l'aliquota per i redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro dal 27% al 25%, per quelli fino a 50.000 euro dal 38% al 35%, mentre i redditi superiori sono tassati al 43%, con l'abolizione della vecchia aliquota del 41%.

La circolare fornisce dettagli sugli adempimenti a carico dei sostituti d'imposta e dei contribuenti, consentendo una finestra temporale fino a fine aprile 2022 per l'adeguamento dei software delle buste paga.

Il documento chiarisce che sono esclusi dall'applicazione dell'Irap le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa residenti in Italia, così come le persone fisiche esercenti arti e professioni. Tuttavia, rimangono soggette all'Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

Le nuove aliquote Irpef, in vigore dal 2022, sono:

1. Da 0 a 15.000 euro: 23%

2. Da 15.001 a 28.000 euro: 25%

3. Da 28.001 a 50.000 euro: 35%

4. Oltre 50.000 euro: 43%

Le modifiche comportano una riduzione media del prelievo di 264 euro all'anno per 27,8 milioni di contribuenti. Tuttavia, l'adeguamento dei software delle buste paga richiederà tempo, e l'effetto concreto si verificherà a marzo con un conguaglio per i primi due mesi dell'anno.

Il nuovo sistema di tassazione sostituisce le vecchie aliquote per scaglioni di reddito, offrendo vantaggi particolari per i redditi medio-alti. Gli Enti locali avranno tempo fino al 31 marzo per adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote.

L'Ufficio parlamentare di Bilancio sottolinea che la riforma fiscale porterà a una riduzione media di prelievo di 264 euro per 27,8 milioni di contribuenti, con un maggiore beneficio per i redditi tra 42.000 e 54.000 euro. Il cambiamento fiscale rappresenta un onere complessivo stimato di 7,3 miliardi di euro.

La riforma fiscale ha suscitato critiche, con la Uil che la definisce iniqua ed inefficace, sottolineando che l'85% dei lavoratori e pensionati riceverà solo piccoli vantaggi. Tuttavia, il governo difende la riforma come un passo significativo verso una riduzione delle tasse per milioni di contribuenti.