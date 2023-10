Compleanno Roberto Cenci: Ilary Blasi irriconoscibile sorprende i fan con un look

di Redazione Zazoom - domenica 8 ottobre 2023

Roberto Cenci ha recentemente celebrato il suo sessantesimo compleanno in compagnia di vecchi amici e compagni di lavoro. Tra gli ospiti illustri figuravano i noti conduttori Paolo Bonolis e Gerry Scotti, oltre alle affascinanti showgirl Michelle Hunziker, Federica Panicucci, Aurora Ramazzotti e Ilary Blasi.

Ilary Blasi, irriconoscibile nella foto di gruppo al compleanno vip. I fan: «Cosa le è successo?»

È stata proprio quest'ultima a condividere alcuni scatti della festa, in cui si divertiva con i suoi colleghi, suscitando però reazioni sorprendenti tra i fan. Le storie su Instagram in cui è stata taggata hanno fatto emergere una versione di Ilary Blasi che molti hanno definito "irriconoscibile". Le preoccupazioni dei fan sono cresciute quando sono emerse alcune foto della serata precedente, in particolare una foto di gruppo con Michelle Hunziker, Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Paolo Noise, in cui Blasi è apparsa in modo sorprendente diversa.

"Ma la Blasi è inguardabile, era così bella chissà perché si rovinano così", ha commentato un utente, suscitando l'avallo di numerosi messaggi simili.

Sebbene non sia una novità che Ilary Blasi abbia ricorso spesso alla chirurgia plastica e al botox, si ipotizza che le (pessime) luci e l'inquadratura possano aver contribuito a renderla poco fotogenica. La discussione online sulla sua trasformazione è diventata il fulcro dell'attenzione, alimentando il dibattito sulle scelte estetiche delle celebrità.