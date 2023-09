Corruzione Santa Marinella: Video Shock del Sindaco e il Misterioso Consulente

di Redazione Zazoom - martedì 26 settembre 2023

Nella storia dell'inchiesta sulla corruzione e del video scandaloso che coinvolge il sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, in un incontro sessuale con due donne, sorge una nuova svolta quando il marito di una delle donne si fa avanti. Quest'uomo è colui al quale il sindaco aveva promesso un compenso di 53.000 euro per una consulenza informatica. In un'intervista esclusiva all'edizione romana di Repubblica, egli chiede di vedere il video per verificare se la sua moglie è coinvolta o meno, sottolineando che crede si tratti solo di chiacchiericcio.

Il video hot è stato scoperto nell'ambito dell'inchiesta avviata in seguito alla denuncia di Tidei nei confronti di alcuni consiglieri comunali. Roberto Angeletti, uno degli indagati, ha casualmente trovato il video all'interno del fascicolo d'indagine, ma afferma di non averlo diffuso.

L'uomo marito della donna coinvolta nel video dichiara di non aver ancora discusso la questione con sua moglie, ma esprime dubbi sul fatto che sia lei quella ripresa dalle telecamere dei carabinieri, nonostante conosca il sindaco da anni. Rivela che inizialmente Tidei gli aveva proposto una consulenza in un campo estraneo alle sue competenze, che riguardava il rischio idrogeologico, ma aveva rifiutato. In seguito, il sindaco gli aveva offerto un incarico legato alle sue competenze, relativo alla riqualificazione del litorale di Santa Marinella, del valore di 2 milioni di euro, che aveva accettato. L'uomo ritiene che l'offerta potesse essere un tentativo di zittire le critiche provenienti dalla sinistra, dato che egli è un esponente di Rifondazione e il suo partito aveva criticato l'amministrazione del sindaco.

Successivamente, il sindaco sembra aver abbandonato l'impegno, suscitando sospetti nell'uomo. Egli chiede se qualcuno ha visto il video, cercando di ottenere la verità sulla situazione. Nel frattempo, anche il giornale La Verità torna sulla vicenda, riportando che la donna coinvolta nel video aveva pregato l'uomo di non diffonderlo, sostenendo che aveva bisogno dei soldi promessi per pagare il mutuo.

Inoltre, il quotidiano pubblica un'altra intercettazione di Tidei in cui il sindaco parla di un fattore che gestisce le sue proprietà in campagna e delle sue difficoltà con lui. Tidei fa anche riferimento a un certo "B." e alle sue azioni, suggerendo che non fosse una persona affidabile. Il sindaco menziona anche una sua esperienza negativa con la Polizia riguardo a "B." e afferma che in Albania tutti rubano.

Questo nuovo sviluppo nella vicenda della corruzione a Santa Marinella getta ulteriori ombre su un caso già complesso e controverso.