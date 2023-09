Ritrovata Sana e Salva Paola Trivella nei Boschi di Forcola: Storia di un'Avventura nel Cuore della Val Fabiola

di Redazione Zazoom - mercoledì 20 settembre 2023

Paola Trivella, 56 anni, è stata ritrovata dopo un'avventura che l'ha vista scomparsa nei boschi della Val Fabiola, vicino a Forcola in provincia di Sondrio. Nonostante i giorni di incertezza, Paola è stata trovata in buona salute a 800 metri di altezza, presso la località Cà Redunda, dove avrebbe dichiarato: "Ho solo bisogno di bere."

La sua incredibile storia è iniziata domenica scorsa, quando si è smarrita mentre si trovava nei boschi, priva del suo cellulare che avrebbe potuto usarlo per indicare la sua posizione. Questo ha reso la sua ricerca particolarmente complessa.

Le ricerche sono durate per più di due giorni, coinvolgendo i tecnici della Stazione di Morbegno della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, i Vigili del Fuoco, il Sagf – Soccorso Alpino Guardia di Finanza, e la Protezione Civile. Anche un elicottero della Guardia di Finanza è stato impiegato per perlustrare la zona dall'alto, insieme ai cani molecolari. Nonostante le difficoltà, la perseveranza delle squadre di soccorso è stata premiata quando finalmente hanno ritrovato Paola.

Durante il suo periodo di scomparsa, Paola Trivella ha trascorso la notte in una grotta per ripararsi dal freddo, dimostrando grande determinazione e resilienza. Ha raccontato di non aver sofferto per la mancanza di cibo, ma l'acqua era diventata una necessità pressante. Fortunatamente, ora è al sicuro e ha accesso alle cure di cui ha bisogno.

Questa storia di sopravvivenza e di ritorno a casa è un segno di speranza e dimostra quanto sia importante la collaborazione tra le forze di soccorso e la comunità per assicurare il benessere di chi si trova in situazioni di emergenza.