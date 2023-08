Stop al Reddito di Cittadinanza: Timori di proteste e reazioni. Giuseppe Conte accusa il Governo

di Redazione Zazoom - lunedì 31 luglio 2023

A pochi giorni dall'invio di un SMS a 169.000 famiglie, annunciando lo stop al Reddito di Cittadinanza, gli uffici riaprono, e crescono i timori di un possibile assalto ai servizi sociali comunali e alle sedi INPS da parte dei cittadini esclusi dalla misura di sostegno al reddito. In diverse città italiane sono già previste manifestazioni e sit-in, con le Prefetture allertate per garantire la sicurezza degli operatori e delle sedi INPS. Particolare attenzione è rivolta al Sud, soprattutto in Campania, regione in cui è stato registrato il maggior numero di SMS di sospensione inviati.

Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha rilasciato una dura intervista a "La Repubblica," definendo questa situazione una guerra ideologica condotta sulla pelle dei più deboli e un disastro sociale che colpisce gli italiani. Contro le misure adottate, il leader del M5S ha espresso preoccupazioni riguardo a un possibile "Autunno caldo" e ha invitato il governo a convocare un Consiglio dei ministri straordinario per differire i termini e gestire in modo più oculato queste scelte sciagurate. Inoltre, Conte ha criticato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, accusandola di essere indifferente alle difficoltà delle fasce sociali più deboli.

Anche Beppe Grillo, co-fondatore e garante del M5S, ha espresso la sua opinione riguardo a questa situazione, affermando che il focus del governo sembra essere la lotta ai poveri e l'annientamento della dignità dei lavoratori. Grillo ha sollevato il tema del salario minimo e ha ospitato sul suo blog un post di Claudio Cominardi, sottosegretario al ministero del Lavoro del governo Conte I, che esprime preoccupazione per le decisioni prese dal governo in merito al Reddito di Cittadinanza.

Anche i sindaci sono preoccupati per la situazione. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, e alcuni colleghi dei capoluoghi calabri contestano al governo di scaricare il malcontento delle persone sui servizi sociali comunali, temendo possibili disordini. Anche i sindaci di destra esprimono timori riguardo alla situazione. Ad esempio, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ammette la sua preoccupazione poiché l'alto numero di percettori di Reddito di Cittadinanza nella provincia di Palermo ha portato a 11.573 SMS di sospensione. Nonostante ciò, assicura che nessuno sarà lasciato indietro, ma sottolinea che è necessario riconsiderare la modalità di erogazione del reddito, su cui ha sempre avuto riserve.

La situazione riguardante il Reddito di Cittadinanza continua a sollevare polemiche e preoccupazioni, lasciando aperta la questione su come sarà gestito il sostegno al reddito per i cittadini esclusi dalla misura.