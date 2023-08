Scontro Fi Pi Li direzione Livorno: Ferite una madre e due bambine, conducente dell'altro veicolo coinvolto

di Redazione Zazoom - lunedì 31 luglio 2023

Oggi si è verificato uno scontro stradale lungo la Fi Pi Li in direzione Livorno, poco prima dell'uscita Interporto. Il violento incidente ha coinvolto due autoveicoli, con feriti a bordo.

Al momento, le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Nello scontro, hanno riportato ferite una madre e due bambine che viaggiavano a bordo di uno dei veicoli coinvolti, così come il conducente dell'altro autoveicolo.

Le forze di soccorso sono intervenute prontamente, con l'ambulanza della Svs di via San Giovanni che è giunta sul posto, equipaggiata con il medico del 118. Inoltre, sono stati dispiegati due mezzi della Misericordia, provenienti da Vicarello e Cenaia, per fornire assistenza immediata.

I soccorritori hanno trasportato i feriti presso l'ospedale più vicino. Fortunatamente, tutti i coinvolti erano coscienti al momento del trasporto.

Le indagini sull'accaduto sono ancora in corso, mentre le autorità stanno raccogliendo prove e testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Incidenti stradali come questo sottolineano l'importanza di prestare sempre la massima attenzione alla guida e di rispettare le norme del codice della strada. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti, e la prudenza al volante può contribuire a evitare gravi incidenti.

Ricordiamo sempre l'importanza di guidare in modo sicuro e rispettoso, con la consapevolezza che la vita di ognuno è preziosa e va tutelata con la massima cura. Siamo solidali con le vittime di questo tragico incidente e auspichiamo una pronta guarigione per tutti coloro coinvolti.