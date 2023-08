Avvocato in California offre ricompensa per il futuro marito: Ecco cosa cerca!

di Redazione Zazoom - lunedì 31 luglio 2023

Nel mondo dell'amore, non ci sono padroni, cantava Antonello Venditti, ma adesso sembra che ci siano cacciatori di amanti pronti a cogliere l'opportunità. Una donna avvocato in California, Eve Tilley-Coulson, ha fatto un ricco appello sui social media, offrendo circa 6.000 euro a chi le presenterà un candidato degno di diventare suo marito. Il suo video su TikTok ha ottenuto milioni di visualizzazioni, e diverse persone stanno già facendo avanti come "agenti d'amore," proponendo uomini adatti a portare la signora single all'altare dopo 5 anni di solitudine.

Nel video, Eve Tilley-Coulson ha dichiarato: "L'offerta è questa: se mi presenti un uomo e io lo sposo, ti darò 5.000 dollari. Non è necessario che io rimanga sposata con lui a lungo, posso anche divorziare, ma se mi presenti un uomo con il quale possa percorrere l'altare della chiesa e poi sposarlo, riceverai la ricompensa in denaro." La donna si è detta stanca degli appuntamenti tradizionali e delle dating app, ed è convinta che questa iniziativa possa portarla verso l'amore desiderato.

Dopo il Covid, Eve ha notato un cambiamento nella cultura degli appuntamenti, con uomini che preferiscono le app al di fuori di incontri seri e personali. Con la fortuna che sembra non averle sorriso in amore, la signora Coulson ha deciso di provare una strada diversa, cercando l'aiuto di potenziali intermediari per trovare il suo partner ideale.

Per quanto riguarda il profilo del futuro marito, l'avvocato residente a Los Angeles ha specificato alcuni requisiti: deve avere un'età compresa tra i 27 e i 40 anni, un'altezza di almeno 1 metro e 80, e un senso dell'umorismo "britannico." È essenziale che ami lo sport, gli animali e i bambini. La donna è addirittura aperta a una relazione a distanza, dimostrando una volontà decisa di incontrare l'anima gemella, ovunque essa sia.

La storia di Eve Tilley-Coulson ha catturato l'attenzione di molti, diventando virale sui social media e attirando l'interesse di potenziali pretendenti che sperano di guadagnare sia un nuovo amico che una ricompensa in denaro. Sarà interessante vedere come questa ricerca dell'amore andrà avanti, con la speranza che la signora Coulson trovi finalmente la felicità che tanto desidera.