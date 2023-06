Tragedia nel Parco Nazionale di Big Bend: Morte durante un'escursione familiare

di Redazione Zazoom - lunedì 26 giugno 2023

Texas, il patrigno e il figliastro muoiono durante una escursione per il caldo. Si sono diretti nel Parco Nazionale di Big Bend, in Texas, per un'escursione in famiglia, ma si è trasformata in una tragedia. Durante la gita, un uomo di 31 anni e il suo figliastro di 14 anni hanno perso la vita. Erano accompagnati anche dall'altro figlio, di 21 anni, quando improvvisamente il ragazzo si è sentito male, molto probabilmente a causa delle estreme temperature registrate quel giorno (48 gradi secondo il National Park Service).

Dopo il malore del figliastro, il 31enne ha chiesto all'altro ragazzo di portare il fratello svenuto lungo il sentiero, mentre lui sarebbe tornato rapidamente all'auto per cercare aiuto. Tuttavia, non si è più saputo nulla dell'uomo e le autorità sono state allertate solo nel tardo pomeriggio. Una squadra composta dai ranger del parco e dagli agenti della pattuglia di frontiera statunitense si è recata sul luogo, scoprendo che per il 14enne non c'era più niente da fare. Le autorità hanno poi iniziato la ricerca del padre nelle vicinanze e poco dopo hanno scoperto che il suo veicolo si era schiantato su un terrapieno. Secondo le informazioni fornite, l'uomo sarebbe morto sul colpo.

Messaggio del Parco: Il personale del Parco ha emesso una nota in cui sconsiglia ai visitatori di percorrere il sentiero Marufo Vega Trail. A causa della sua asperità e della mancanza di ombra e fonti d'acqua, camminare lungo questo percorso può essere estremamente pericoloso, soprattutto durante i periodi più caldi dell'anno.