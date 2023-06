Incidente tragico a Casal Palocco cambia la vita degli YouTuber: sfida sociale, tragedia e nuove prospettive di fuga

di Redazione Zazoom - lunedì 19 giugno 2023

L'oppressione delle minacce di morte sui loro profili social, la voglia di eclissarsi e di non essere più influencer delle masse virtuali. Quella smania di protagonismo adesso si è trasformata in un desiderio di fuga dalla città. E così Matteo Di Pietro non si trova più nella sua casa a Casal Palocco, ma si è trasferito nella provincia di Viterbo. Vito Lo Iacono è scomparso e si vocifera che sia addirittura all'estero. La fidanzata di Matteo, coinvolta nell'incidente in Lamborghini a causa di un errore nella divulgazione dei nomi, ha deciso di chiudere tutti i suoi profili social a causa dei numerosi insulti ricevuti. Ha cancellato anche il suo canale YouTube.

Gli YouTuber, dopo l'incidente a Casal Palocco in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti di soli 5 anni, hanno deciso di cambiare vita. I quattro occupanti della supercar noleggiata (tra cui Gaia Nota e Alessio Ciaffaroni) stavano concludendo una sfida che prevedeva "50 ore su una Lamborghini". Purtroppo, la vettura è piombata sulla Smart della madre di Manuel in via Macchia Saponara, mentre la donna stava svoltando per via Mileto. Il lato della macchina dove si trovava il bambino di 5 anni è stato completamente distrutto dall'impatto. La madre e la sorellina di 4 anni sono rimaste illesi.

Sulla scena dell'incidente è apparsa anche una terza macchina, una Mercedes nera, che non è chiaro se sia stata coinvolta nell'incidente o meno. La vettura è stata trovata all'interno del perimetro delle indagini condotte dalla polizia locale subito dopo lo schianto. Alla guida c'era una donna. Anche questa macchina è stata circondata dai nastri gialli di Roma Capitale, poiché potrebbe essere stata testimone chiave dell'incidente.

Mentre i genitori di Manuel chiedono il silenzio sulla tragedia del loro figlio, la polizia locale sta esaminando le registrazioni delle telecamere stradali per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Il corpo di Manuel sarà restituito alla famiglia oggi e i funerali si svolgeranno entro mercoledì.

Nel frattempo, su TikTok e Instagram, ha preso piede la speculazione sul dolore. Lo YouTuber Yanezbrosky afferma di avere immagini esclusive dello scontro, ma ciò non è vero. Tuttavia, ha guadagnato quasi 70.000 follower e 1,6 milioni di "mi piace" sulla sua pagina. Un'altra idea è stata messa in atto da Lucaokokokok, che ha pubblicato sul suo profilo un vecchio video di Vito Lo Iacono dell'ottobre 2022 in cui sembra parlare dell'incidente di mercoledì. Ovviamente, ciò non è vero. Infine, un anonimo ha tentato di guadagnare seguaci creando il gruppo "Theborderline.ytdovetemorire", pubblicando un primo piano di Matteo Di Pietro e includendo i nomi dei cinque ragazzi forniti inizialmente, con la frase: "che la vostra vita sia un inferno fino alla morte". Fortunatamente, il gruppo non ha ancora nessun follower.