Uomini e Donne: Rivoluzioni in vista! Tronisti fuori, cosa succederà? Indiscrezioni su Tina Cipollari

di Redazione Zazoom - domenica 18 giugno 2023

I format che funzionano non dovrebbero essere toccati, o quantomeno il meno possibile. Uomini e Donne, mantenendo la sua essenza, ha subito delle piccole rivoluzioni nel corso del tempo. Ad esempio, la conduttrice Maria De Filippi ha avuto un'idea geniale quando ha introdotto la presenza degli over nel programma, o quando ha deciso di unire il Trono Classico e il Trono Over in un'unica puntata per evitare la perdita di ascolti del primo. Ora, secondo quanto riportato anche dal settimanale Nuovo Tv, si sta pensando a una nuova rivoluzione: sembra che la padrona di casa stia considerando l'eliminazione dei tronisti e la permanenza solo degli over. Ma funzionerà davvero?

Da un lato, sembra che la conduttrice di Uomini e Donne sia delusa dagli ultimi tronisti che si sono susseguiti in studio. Dall'altro, anche gli addetti ai lavori mostrano un po' di stanchezza e insofferenza nei confronti di questa figura che sembra aver perso il suo significato. Anche il pubblico è stanco di seguire troni che non appassionano e coppie che si formano in breve tempo per poi separarsi dopo pochi giorni. Basti pensare a Luca e Alessandra, o ancora Carlo Alberto e Nicole, senza dimenticare tutte le altre coppie che non sono durate. La soluzione ideale sarebbe eliminare i troni e arricchire il gruppo delle dame e dei cavalieri con giovani ragazzi e ragazze alla ricerca dell'amore vero. Solo così si potrebbe finalmente realizzare ciò che il titolo del programma simboleggia. Se si riuscisse a fare questo, allora la rivoluzione sarebbe completa.

Nel frattempo, si fa sempre più rumore riguardo a Uomini e Donne in prima serata. Succederà davvero? Le voci e le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti e il settimanale precedentemente menzionato ipotizza un cambio di ruolo per Tina Cipollari. Ma di cosa si tratta esattamente?

In pratica, Tina Cipollari potrebbe entrare a far parte del gruppo delle dame di Uomini e Donne alla ricerca dell'amore, ovviamente al fianco di Gemma Galgani, con cui è in conflitto da ben undici anni e con cui ha avuto vari scontri, come torte in faccia, gavettoni e attacchi al veleno. Il pubblico non vede l'ora di vederle impegnate nella ricerca del fidanzato, ma nel frattempo è emersa un'indiscrezione clamorosa proprio riguardo al programma che partirà a settembre."