Taylor Swift trionfa agli MTV EMA 2024, Annalisa premiata come Best Italian Act

La 31ª edizione degli MTV Europe Music Awards (EMA) si è tenuta il 10 novembre 2024 presso il Co-op Live di Manchester, Regno Unito. La serata ha visto il trionfo di Taylor Swift, che ha conquistato quattro premi: Best Video per "Fortnight" in collaborazione con Post Malone, Best Artist, Best Live e Best US Act. Nonostante l'assenza fisica all'evento, la cantante ha inviato un videomessaggio in cui ha espresso la sua gratitudine: "È davvero emozionante e meraviglioso. Mi sono divertita tantissimo a girare in Europa quest'estate".

Per l'Italia, Annalisa ha ottenuto il prestigioso riconoscimento come Best Italian Act. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l'artista ha condiviso la sua gioia con i fan: "Ho appena saputo che abbiamo vinto il Best Italian Act. Sono davvero felicissima, e dico lo abbiamo vinto perché lo abbiamo fatto insieme".

La cerimonia, condotta dalla cantante britannica Rita Ora, ha visto esibizioni di artisti internazionali come Shawn Mendes, Raye, Benson Boone, Teddy Swims e il gruppo The Warning. Tra i momenti salienti, la performance dei Pet Shop Boys, premiati con il Pop Pioneer Award per il loro impatto rivoluzionario nella musica pop.

Le nomination per il Best Italian Act includevano, oltre ad Annalisa, Angelina Mango, Ghali, Mahmood e The Kolors. La vittoria di Annalisa sottolinea il suo crescente successo nella scena musicale italiana e internazionale.

Gli MTV EMA 2024 hanno celebrato la diversità musicale globale, premiando artisti di vari generi e nazionalità. La serata ha confermato il ruolo centrale di Taylor Swift nell'industria musicale contemporanea e ha evidenziato il talento emergente di artisti come Annalisa.

Per chi desidera rivedere la cerimonia, lo show è disponibile su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW), MTV Music (canali Sky 132 e 704) e Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). Inoltre, è possibile accedere ai contenuti su Pluto TV, canale VH1+ Music Legends, e prossimamente su Paramount+.

La 31ª edizione degli MTV Europe Music Awards ha offerto uno spettacolo memorabile, celebrando i successi degli artisti più influenti dell'anno e offrendo esibizioni di alto livello che hanno entusiasmato il pubblico presente e gli spettatori da casa.