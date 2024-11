Stromboli , Ginostra in emergenza: fango e detriti invadono il villaggio dopo 10 minuti di pioggia

Ginostra, il pittoresco borgo sull'isola di Stromboli, ha vissuto una notte di paura a causa di una breve ma intensa pioggia che ha scatenato una colata di fango e detriti dalle pendici del vulcano. In soli dieci minuti, le strade del villaggio sono state sommerse, causando l'interruzione dell'energia elettrica e costringendo gli abitanti a rifugiarsi nelle proprie case.

Gianluca Giuffrè, coordinatore del Comitato per Ginostra, ha descritto la situazione come critica: "Lo storico approdo del Pertuso è completamente insabbiato e inoperabile, i cavi elettrici sono stati nuovamente tranciati e gran parte del villaggio è senza luce. Le strade sono invase da fango e detriti, così come alcune abitazioni".

Giuffrè ha sottolineato l'urgenza di interventi strutturali per prevenire ulteriori disastri. Tra le proposte, il posizionamento dei cavi elettrici su pali in corrispondenza dei valloni, evitando che restino esposti nei letti dei torrenti. Inoltre, la costruzione di muri lungo gli argini dei torrenti potrebbe indirizzare le acque verso il mare, proteggendo il centro abitato. "Per fare tutto ciò bastano pochi giorni e non anni", ha affermato Giuffrè.

La situazione a Ginostra non è isolata. Anche Stromboli, dall'altro lato dell'isola, affronta problemi simili. Nonostante i finanziamenti stanziati dal 2022, le opere necessarie alla salvaguardia del villaggio non sono ancora state realizzate. Giuffrè ha evidenziato la necessità di un intervento immediato, ricordando che Stromboli e Ginostra sono patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO. "La tragedia è dietro l’angolo e non vogliamo che ci siano morti e processi ma fatti concreti", ha dichiarato.

La preoccupazione è amplificata dalla presenza del vulcano attivo. In caso di eruzioni improvvise, molte vie di fuga risultano attualmente ostruite. Giuffrè ha concluso: "Crediamo, a questo punto, se si vuole salvare Ginostra e Stromboli, che la questione debba essere trattata direttamente dal Governo Nazionale ed in tempi brevissimi. Lo Stato oggi è chiamato a proteggere i suoi cittadini".

La comunità locale attende risposte concrete dalle autorità competenti per garantire la sicurezza e la protezione di un territorio unico e prezioso.