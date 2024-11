Roma in crisi: esonerato Juric, si cerca il terzo allenatore per salvare la stagione

La Roma ha esonerato Ivan Juric dopo la sconfitta casalinga per 3-2 contro il Bologna, segnando il secondo cambio di allenatore in meno di due mesi. Juric era subentrato a Daniele De Rossi a metà settembre, dopo l'esonero di quest'ultimo avvenuto dopo sole quattro giornate di campionato. La decisione di sollevare Juric dall'incarico è stata presa dalla proprietà, rappresentata da Dan e Ryan Friedkin, a seguito dei deludenti risultati ottenuti sia in campionato che in Coppa.

Il direttore sportivo Florent Ghisolfi è già al lavoro per individuare il prossimo allenatore che possa risollevare le sorti della squadra. Tra i candidati più accreditati figura Roberto Mancini, ex commissario tecnico della Nazionale Italiana e dell'Arabia Saudita, con un passato alla guida della Lazio. Tuttavia, la trattativa potrebbe essere complicata dalla richiesta di un contratto biennale da parte del tecnico.

Un'altra opzione è rappresentata da Claudio Ranieri, già allenatore della Roma in passato, che potrebbe assumere il ruolo di traghettatore fino al termine della stagione. Meno probabile appare un ritorno di Daniele De Rossi, esonerato a settembre.

Tra gli altri nomi circolati vi sono Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, e Vincenzo Montella, attuale commissario tecnico della Turchia. Si è parlato anche di possibili alternative straniere, come Rudi Garcia, ex tecnico della Roma recentemente esonerato dal Napoli, Frank Lampard, Graham Potter ed Edin Terzic.

La situazione in casa Roma è critica, con la squadra che ha raccolto pochi punti nelle ultime partite e si trova in una posizione di classifica preoccupante. La tifoseria ha manifestato il proprio malcontento, esponendo striscioni di protesta nei pressi dello stadio Olimpico e abbandonando gli spalti durante l'intervallo della partita contro il Bologna.

La dirigenza giallorossa è chiamata a una scelta oculata per individuare un allenatore capace di gestire uno spogliatoio complesso e di riportare la squadra su un percorso positivo, evitando che la crisi attuale si aggravi ulteriormente.