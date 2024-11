Robbie Williams in Italia nel 2025: unico concerto a Trieste nello Stadio Nereo Rocco

Robbie Williams, celebre popstar britannica, ha annunciato il suo ritorno in Italia con un unico concerto previsto per giovedì 17 luglio 2025 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Questo evento fa parte del tour "Robbie Williams Live 2025", che vedrà l'artista esibirsi in diverse città del Regno Unito, Irlanda ed Europa durante l'estate del prossimo anno.

Il tour prenderà il via il 31 maggio 2025 a Edimburgo, proseguendo poi a Londra, Manchester e Bath, prima di approdare in varie città europee, tra cui Parigi, Berlino, Barcellona e Stoccolma. La tappa italiana a Trieste rappresenta un'occasione imperdibile per i fan, considerando che l'ultima esibizione di Williams nel nostro Paese risale al luglio 2023, quando si esibì al Lucca Summer Festival.

L'organizzazione del concerto di Trieste è frutto della collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Trieste, FVG Music Live e VignaPR. L'evento rientra nella rassegna GO!2025&FRIENDS, promossa da PromoTurismoFVG, che mira ad arricchire l'offerta culturale e musicale della Capitale Europea della Cultura 2025, Nova Gorica – Gorizia, estendendola a tutta la regione.

Per quanto riguarda l'acquisto dei biglietti, i possessori di carta Mastercard avranno accesso a una prevendita esclusiva a partire dalle ore 11:00 di giovedì 14 novembre 2024. La vendita generale aprirà alle ore 11:00 di venerdì 15 novembre 2024 sui principali circuiti di vendita online: ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com.

Oltre al tour, Robbie Williams ha recentemente annunciato l'uscita della colonna sonora del biopic "Better Man", prevista in formato digitale per il 27 dicembre 2024, con una successiva versione fisica. I fan che preordineranno la colonna sonora dallo store ufficiale entro le ore 18:00 di martedì 12 novembre 2024 avranno accesso anticipato alla prevendita dei biglietti per il tour, a partire da mercoledì 13 novembre per le date nel Regno Unito e da giovedì 14 novembre per le date europee.

Robbie Williams ha dichiarato: "Questo tour sarà il mio più audace finora - non vedo l'ora di vedervi l'anno prossimo. Ci saranno canzoni tratte dal film 'Better Man' e anche un po' di nuova musica... ma ne sapremo presto di più."

Con una carriera costellata di successi e record, tra cui il Guinness World Record per aver venduto oltre 1,6 milioni di biglietti in un solo giorno durante il tour mondiale del 2006, Robbie Williams si conferma una delle figure più influenti del panorama musicale internazionale. Il concerto di Trieste rappresenta dunque un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati.