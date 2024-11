Leonardo DiCaprio compie 50 anni: tra successi, attivismo e la sua eterna 'Leomania'

Leonardo DiCaprio ha celebrato il suo 50° compleanno l'11 novembre 2024 a Los Angeles, circondato da amici e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra gli ospiti della festa esclusiva, organizzata in una villa a Beverly Hills, figuravano Brad Pitt, Katy Perry, Orlando Bloom, Paris Hilton, Jay-Z, Beyoncé, Snoop Dogg, Lady Gaga, Channing Tatum, Zoe Kravitz, Olivia Wilde, Kim Kardashian, Chris Rock, Al Pacino e molti altri.

Nato l'11 novembre 1974 a Los Angeles, DiCaprio ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 1991 con il film "Critters 3". Ha ottenuto riconoscimenti significativi con "Buon compleanno Mr. Grape" (1993), "Romeo + Giulietta" (1996) e "Titanic" (1997), consolidando la sua posizione come uno degli attori più influenti di Hollywood. Ha collaborato con registi di fama mondiale come Martin Scorsese, Quentin Tarantino e Christopher Nolan, partecipando a film di successo come "The Aviator" (2004), "Inception" (2010) e "The Wolf of Wall Street" (2013). Nel 2016 ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per "The Revenant".

Oltre alla carriera cinematografica, DiCaprio è noto per il suo impegno ambientale. Nel 2014 è stato nominato Messaggero della Pace delle Nazioni Unite e nel 2016 è stato inserito nella lista delle 100 persone più influenti del mondo dalla rivista Time.

Per quanto riguarda la vita privata, DiCaprio ha avuto relazioni con diverse modelle, tra cui Gisele Bündchen, Bar Refaeli e Camila Morrone. Attualmente è legato alla modella italiana Vittoria Ceretti, ma secondo fonti internazionali, l'attore non avrebbe intenzione di mettere su famiglia.

Nonostante l'avanzare dell'età, DiCaprio mantiene un aspetto giovanile e una carriera attiva, continuando a essere una figura di riferimento nel panorama cinematografico internazionale.