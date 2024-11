Harry e l'influenza di Meghan Markle: il principe rinuncia alla caccia

Il principe Harry ha apportato significativi cambiamenti al suo stile di vita dopo il matrimonio con Meghan Markle. Un aspetto evidente di questa trasformazione riguarda la sua passione per la caccia, attività che aveva praticato con entusiasmo in passato. Prima delle nozze, nel 2005, Harry fu fotografato con un bufalo d'acqua che aveva cacciato, dimostrando il suo interesse per questo sport.

Tuttavia, dopo il matrimonio, il duca di Sussex ha deciso di abbandonare la caccia, influenzato dalle convinzioni della moglie, nota per il suo impegno animalista. Meghan ha sempre espresso una forte avversione per gli "sport sanguinari", come la caccia, e ha scelto di non indossare pellicce. Per rispettare le sue convinzioni, Harry ha venduto due fucili Purdey, realizzati a mano e del valore stimato di 50.000 sterline (oltre 60.000 euro). Questa vendita è avvenuta prima che la coppia lasciasse il Regno Unito per trasferirsi prima in Canada e successivamente a Los Angeles.

Un conoscente anonimo ha riferito al Sun che l'acquirente dei fucili li ha acquistati per il loro valore intrinseco, piuttosto che per il loro legame con la famiglia reale. Nonostante ciò, l'acquirente è rimasto soddisfatto dell'acquisto, apprezzando la qualità degli esemplari.

Nel 2020, la primatologa britannica Jane Goodall, amica della coppia, aveva previsto che Harry avrebbe rinunciato definitivamente alla caccia a causa dell'influenza di Meghan. Parlando a Radio Times, Goodall aveva affermato che sia Harry che suo fratello, il principe William, sono paladini del mondo naturale, ma che la caccia rappresenta una contraddizione rispetto a questo impegno. Aveva aggiunto che, poiché a Meghan non piace cacciare, sospettava che Harry avrebbe smesso di praticare questa attività.

La decisione di Harry di abbandonare la caccia evidenzia l'impatto che Meghan ha avuto sulle sue scelte personali e sulle sue convinzioni etiche. Questo cambiamento riflette una maggiore consapevolezza ambientale e un impegno verso la protezione degli animali, valori condivisi dalla coppia.